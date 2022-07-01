Минобороны РФ: Союзные силы вышли к Лисичанску

Союзные силы России и республик Донбасса продвигаются в ЛНР, за прошедшие сутки они взяли под контроль несколько важных объектов и вышли к Лисичанску, заявили в Минобороны РФ.

Под контроль ВС РФ перешли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

«Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску. Украинская армия в данном районе несет большие потери», – сказал он, добавив, что только в одном из населенных пунктов ВСУ потеряли 120 человек.

Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях, утверждает Конашенков. По его словам, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.

Напомним, ранее в офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал Лисичанск последним форпостом украинских боевиков в регионе.