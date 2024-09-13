news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 13 сентября 2024 11:44

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 20 БПЛА над шестью регионами

Скопировать ссылку

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами РФ, сообщает Минобороны России.

В ведомстве сказали, что в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один украинский беспилотник был сбит над территорией региона средствами радиоэлектронной борьбы, второй – авиационной техникой. Также он сказал, что повреждений объектов и пострадавших нет.

#СВО #бпла #пво
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100