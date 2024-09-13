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Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 20 БПЛА над шестью регионами
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами РФ, сообщает Минобороны России.
В ведомстве сказали, что в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.
В своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что один украинский беспилотник был сбит над территорией региона средствами радиоэлектронной борьбы, второй – авиационной техникой. Также он сказал, что повреждений объектов и пострадавших нет.
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