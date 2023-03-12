Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми групп украинских диверсантов

За сутки были поражены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп», – сказано в сообщении.

Отмечается, что также огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районе Масютовки, Двуречной, Першотравневого Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Общие потери на купянском направлении составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Кроме того, были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп у Новомихайловки ДНР, Левадного и Марфополя Запорожской области. Также на южно-донецком и запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы (ДНР). ВСУ потеряли свыше 50 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.