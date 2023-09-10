Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью

Сегодня силы ПВО уничтожили очередной беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», – указано в сообщении.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение.

Никто не пострадал.