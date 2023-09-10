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Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью
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Сегодня силы ПВО уничтожили очередной беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», – указано в сообщении.
Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела повреждены два жилых дома, нарушено энергоснабжение.
Никто не пострадал.
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