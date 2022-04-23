Минобороны РФ сообщило об уничтожении терминала с западным оружием в районе Одессы

Российские вооруженные силы уничтожили логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Также генерал-майор доложил, что были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ 22 украинских военных объекта.

«В том числе два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — рассказал Конашенков.

Он также сообщил, что потери националистов составили до 200 человек.

Согласно данным Минобороны РФ, в районах Ильичевка и Краматорск ликвидированы три склада вооружения, военной техники и боеприпасов.

Авиация ВКС России уничтожила 79 военных объектов Украины, включая три комплекса «Бук-М1», один зенитный ракетный комплекс «Тор», а также шесть командных пунктов, 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего и пр.

В районах Изюма и Херсона были сбиты три украинских беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над Лозовой (Харьковская область).

В течение дня ракетные войска и артиллерия поразили 102 объекта ВСУ, среди которых 10 артиллерийских батарей и шесть пунктов управления.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.