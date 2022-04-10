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Политика
10 апреля 2022  13:11

МО России сообщило об уничтожении штаба националистического батальона «Днепр» в Звонецком

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Российские военные уничтожили место базирования националистического батальона «Днепр», куда прибыло пополнение из иностранных наемников на днях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Генерал-майор доложил, что штаб находился в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, он был уничтожен высокоточными ракетами морского базирования.

24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. 

 

#спецоперация на Украине
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