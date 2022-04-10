МО России сообщило об уничтожении штаба националистического батальона «Днепр» в Звонецком
Российские военные уничтожили место базирования националистического батальона «Днепр», куда прибыло пополнение из иностранных наемников на днях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
Генерал-майор доложил, что штаб находился в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области, он был уничтожен высокоточными ракетами морского базирования.
24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.