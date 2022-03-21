Минобороны РФ сообщило об уничтожении батареи украинских РСЗО в неработающем киевском ТЦ

В ночь с 20 на 21 марта российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила батарею украинских РСЗО и склад, где хранились реактивные боеприпасы, в неработающем ТЦ в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По словам генерал-майора, националисты «в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим». Они использовали территорию ТЦ как база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

Конашенков заявил, что украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита.