news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 марта 2022  20:40

Минобороны РФ сообщило об уничтожении батареи украинских РСЗО в неработающем киевском ТЦ

news_top_970_100

В ночь с 20 на 21 марта российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила батарею украинских РСЗО и склад, где хранились реактивные боеприпасы, в неработающем ТЦ в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. 

По словам генерал-майора, националисты «в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим». Они использовали территорию ТЦ как база для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. 

Конашенков заявил, что украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы и социальные объекты в качестве живого щита.

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное