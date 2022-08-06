Минобороны РФ сообщило об уничтожении 80 иностранных наемников в Днепропетровской области

В районе Выводово Днепропетровской области ВКС России уничтожили более 80 иностранных наемников и 11 единиц спецтехники в результате высокоточного удара по опорному пункту формирования «Иностранного легиона». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сводке, у Белогорка Херсонской области поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожено свыше 400 националистов.

Также были нанесены удары по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Андреевки, Лозового и Долгового Херсонской области, в результате уничтожено более 70 националистов, около 150 получили ранения.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», — сказано в сообщении военного ведомства РФ.

Уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских «HIMARS» в районе Пятигорского (Харьковская область), два Су-25 Воздушных сил Украины, восемь беспилотников.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.