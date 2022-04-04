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Официальная хроника
4 апреля 2022  12:33

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 14 военных объектов на Украине за ночь

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За минувшую ночь российская военная авиация ликвидировала 14 украинских военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины», – сказал генерал-майор.

По его словам, среди уничтоженных объектов находились два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи Красногорка и Верхнеторецкое, артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского оружия и боеприпасов. Кроме того, удалось нанести удары по трем складам горючего и по шести опорным пунктам и точкам сосредоточения украинской боевой техники.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

 

#спецоперация на Украине #вооружение #Минобороны
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