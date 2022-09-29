Минобороны России сообщило об уничтожении 80 иностранных наемников в ДНР

В результате удара военно-космических сил России по подразделению «Иностранный легион» в районе Николаевки в Донецкой Народной Республики ликвидировано до 80-ти иностранных наемников. Об этом сообщается в ежедневной новостной сводке Минобороны РФ.

Кроме того, по информации ведомства, в Днепропетровской области была подавлена реактивная батарея американских систем залпового огня HIMARS производства США. В районе города Гуляйполе Запорожской области уничтожена батарея американских гаубиц М777, а в ДНР уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

«В результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и 14 единиц военной техники», – добавили в российском оборонном ведомстве.

Также за сутки российские военные сбили в воздухе 8 украинских беспилотников,17 снарядов HIMARS и одной противорадиолокационной ракеты HARM, следует из сводки.