Минобороны РФ сообщило об освобождении Волченки в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики», – передает РИА Новости.

Минобороны отметило потери, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ): около 460 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, машина разминирования УР-67, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира». Уничтожен также цех по производству беспилотников.