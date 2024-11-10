Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны РФ сообщило об освобождении Волченки в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волченка Донецкой Народной Республики», – передает РИА Новости.
Минобороны отметило потери, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ): около 460 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, машина разминирования УР-67, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, противотанковая пушка «Рапира». Уничтожен также цех по производству беспилотников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»