По информации Министерства обороны РФ, группировка войск «Запад» Вооруженных сил России за минувшие сутки добилась успехов в Харьковской области.

Ей удалось освободить населенный пункт Котляровка, улучшив таким образом позиции на передовой. Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки украинских Вооруженных сил и нанесли урон живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Стельмаховки и Новосадового.

В ведомстве отметили, что за сутки были отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Также сообщается, что группировка «Центр» освободила село Соловьево в ДНР, отразив при этом семь контратак украинских бригад в районе Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи. По данным Минобороны, потери противника составили до 370 военнослужащих, а также 20 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.