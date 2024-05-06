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Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов
По информации Министерства обороны РФ, группировка войск «Запад» Вооруженных сил России за минувшие сутки добилась успехов в Харьковской области.
Ей удалось освободить населенный пункт Котляровка, улучшив таким образом позиции на передовой. Кроме того, российские подразделения отразили три контратаки украинских Вооруженных сил и нанесли урон живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных и 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Стельмаховки и Новосадового.
В ведомстве отметили, что за сутки были отражены три контратаки штурмовых групп 54-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Также сообщается, что группировка «Центр» освободила село Соловьево в ДНР, отразив при этом семь контратак украинских бригад в районе Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи. По данным Минобороны, потери противника составили до 370 военнослужащих, а также 20 автомобилей и 122-мм гаубица Д-30.
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