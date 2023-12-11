Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, заявил на брифинге, что сотрудники Министерства обороны США проводили опасные эксперименты над украинцами, используя различные препараты, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе спецоперации удалось получить доступ к нескольким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации. Анализ этой документации, по словам Кириллова, подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона, направленных на оценку восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, а также на испытания фармпрепаратов на местном населении и вывоз биологических образцов в США с целью их возможного использования в наступательных биологических программах.

Кроме того, генерал-лейтенант заявил, что при проверке объектов в ДНР и ЛНР были обнаружены эталонные штаммы микроорганизмов в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш. Эти штаммы, как утверждается, привезены из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

Документы также, по словам Кириллова, подтверждают, что сотрудники Биосферного заповедника в Аскании-Нове в Херсонской области изучали маршруты миграции перелетных птиц и собирали штаммы вируса птичьего гриппа с высокой летальностью при передаче человеку.