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Минобороны РФ сообщило об 11 групповых ударах по объектам портовой инфраструктуры ВСУ
С 9 по 16 сентября было нанесего 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что удары наносились при помощи высокоточных орудий большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Целью стали места производства и хранения безэкипажных катеров, места хранения горюче-смазочных материалов, склады с боеприпасами, вооружениям и пунктам дислокации личного состава ВСУ.
В результате атаки удалось нарушить техническое обеспечение ВСУ, которые действуют на Донецком и Запорожском направлениях. Были прерваны поставки оружия западного производства, а также ликвидирован арсенал инженерных боеприпасов вооруженных сил Украины.
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