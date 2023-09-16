Минобороны РФ сообщило об 11 групповых ударах по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

С 9 по 16 сентября было нанесего 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что удары наносились при помощи высокоточных орудий большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Целью стали места производства и хранения безэкипажных катеров, места хранения горюче-смазочных материалов, склады с боеприпасами, вооружениям и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

В результате атаки удалось нарушить техническое обеспечение ВСУ, которые действуют на Донецком и Запорожском направлениях. Были прерваны поставки оружия западного производства, а также ликвидирован арсенал инженерных боеприпасов вооруженных сил Украины.