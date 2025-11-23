news_header_top
СВО 23 ноября 2025 12:49

Минобороны РФ сообщило о взятии Тихого, Отрадного и Петровского российскими войсками

Российские вооруженные силы освободили населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что подразделения Южной группировки войск, действуя решительно, освободили населенный пункт Петровское в ДНР. Кроме того, подразделения группировки «Восток» в ходе активных наступательных операций освободили Тихое и Отрадное в Днепропетровской области.

#СВО #ДНР
