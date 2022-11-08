Российские военные отбили новое наступление ВСУ на Красно-Лиманском направлении

На Красно-Лиманском направлении Вооруженные силы России сорвали попытку наступления украинских военных в направлении сел Площанка и Червонопоповка в Луганской народной республике. Российские военные нанесли упреждающий удар по двум батальонным тактическим группам ВСУ. Об этом сообщается в новостной сводке Минобороны РФ.

«На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские военные за сутки пресекли 9 попыток проникновения диверсионных групп ВСУ в тыловые районы обороны на Николаево-Криворожском направлении. В результате было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин и 10 автомобилей, утверждается в сводке МО.

Помимо этого, за сутки поражено три артиллерийских взвода ВСУ в ДНР и в Херсонской области, уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Днепропетровской области.