Минобороны РФ: Россия продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины

Российские военные продолжают наносить массированные удары по украинской инфраструктуре высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, сообщили сегодня в Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. В столице Украины ввели почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений инфраструктурных объектов. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Первые ракетные удары российские военные нанесли вчера утром – взрывы прогремели сразу в нескольких городах и районах Украины, в частности, в Киеве. В районе обеда прошла вторая волна взрывов.

Президент России Владимир Путин назвал ракетные удары по украинской инфраструктуре ответной реакцией на «преступные действия киевского режима», напомнив о диверсии на Крымском мосту, произошедшей в минувшую субботу.