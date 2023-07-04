Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС вблизи Аляски
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря по близости от западного побережья Аляски. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — добавили в ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана — в полном соответствии международным правилами использования воздушного пространства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»