Минобороны РФ сообщило о плановом полете двух Ту-95МС вблизи Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря по близости от западного побережья Аляски. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — добавили в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана — в полном соответствии международным правилами использования воздушного пространства.