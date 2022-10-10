Минобороны РФ сообщило о новых попытках контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько новых попыток наступления по нескольким направлениям, сообщили сегодня в Минобороны РФ. Так, было несколько неудачных попыток наступления на Купянском направлении силами четырех ротных тактических групп. Все атаки подразделений ВСУ отражены, погибли на этом направлении более 40 украинских военнослужащих, сообщили в МО.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались форсировать реку Жеребец в ЛНР. Сосредоточенным огнем ракетных войск и артиллерии все попытки ВСУ навести переправы через реку были сорваны, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

На Николаево-Криворожском направлении, по его словам, в наступление пошли до трех батальонных тактических групп и подразделения иностранных наемников.

«Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60-ти украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», – утверждает Конашенков.

Он также сообщил, что ВС РФ сбили шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, уничтожили шесть беспилотников и другое оружие.

Напомним, ранее в Минобороны подтвердили нанесение ракетных ударов по Украине, сообщив, что все поставленные цели были достигнуты.