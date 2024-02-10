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Минобороны РФ сообщило о нанесении за неделю 31 группового удара по объектам ВПК Украины
За неделю по объектам ВПК Украины был нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, включая оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.
В результате были поражены производственные мощности предприятий, которые занимались созданием и ремонтом самолетов, беспилотников и катеров, а также ракетных комплексов и реактивных снарядов.
Помимо этого были поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.
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