news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 10 февраля 2024 15:03

Минобороны РФ сообщило о нанесении за неделю 31 группового удара по объектам ВПК Украины

Скопировать ссылку

За неделю по объектам ВПК Украины был нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, включая оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

В результате были поражены производственные мощности предприятий, которые занимались созданием и ремонтом самолетов, беспилотников и катеров, а также ракетных комплексов и реактивных снарядов.

Помимо этого были поражены пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2