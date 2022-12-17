Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по украинским объектам ОПК и энергетики

В пятницу ВС России нанесли по украинским системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в ежедневной сводке.

Отмечается, что удар сорвал переброску оружия и боеприпасов иностранного производства и блокировал выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий. Оборонные предприятия, которые производят и ремонтируют вооружения, военную технику, остановили свою работу.

В оборонном ведомстве отмечают, значительный ресурс украинские и западные ПВО израсходовали на специально запущенные ложные цели. При этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 в районах Андрусовки, Приднепровского Днепропетровской области и Новотаврической и Николай-Поля Запорожской области.

«В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — добавили в Минобороны РФ.