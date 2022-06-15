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Ру Тат
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Официальная хроника
15 июня 2022  15:07

Минобороны РФ сообщило о ликвидации украинского склада боеприпасов в Львовской области

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В Львовской области был уничтожен склад боеприпасов для вооружения, переданного Украине странами НАТО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — сказал военачальник на брифинге.

Он также рассказал о ликвидации военной техники из США и Европы в районе железнодорожной станции Орловщина Днепропетровской области, а также станций Доброполье и Покровск (ДНР).

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#минобороны рф #спецоперация на Украине
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