Минобороны: ВС России подавили позиции украинских «Градов» в Харьковской области

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, системы располагались в районе сел Жовтневое и Михайловка.

«<…> Подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области», – сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военнослужащие уничтожили более ста украинских боевиков, одиннадцать солдат ВСУ сдались в плен, утверждает Конашенков. На донецком направлении, по его словам, российские военные силы после успешного наступления полностью освободили от ВСУ поселок Курдюмовка в ДНР, в ходе боев погибли более 60 украинских военных, уничтожено три танка и шесть бронированных машин.

«На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из поселка Котляровка Харьковской области», — добавил Конашенков.

Сообщается также о поражении трех складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны вблизи села Никольское ДНР был сбит украинский самолет Су-25 и перехвачено 13 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» недалеко от города Сватово ЛНР, сел Новоандреевка и Егоровка в ДНР.