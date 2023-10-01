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Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах в Джанкойском районе Крыма
В Джанкое осколки сбитой ракеты повредили складские помещения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет», – отметил он.
Свою очередь в Минобороны РФ указали, что около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами «Гром-2». Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе. Обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.
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