Вооруженные силы РФ с 7 мая сорвали несколько попыток киевского режима захватить остров Змеиный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Докладчик заявил, что украинский Генштаб спланировал атаки при прямом участии советников из Соединенных Штатов и Великобритании и по непосредственному приказу украинского Президента Владимира Зеленского.

«Противник понес большие потери, — рассказал представитель военного ведомства. — За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе 4 украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24».

Конашенков также добавил, что в течение двух суток были сбиты 29 украинских беспилотников, включая восемь «Байрактаров ТБ-2», а в море и на побережье были уничтожены 50 украинских диверсантов.