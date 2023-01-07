Минобороны РФ: Россия соблюдает режим прекращения огня, но Киев ведет обстрел

Объединенная группировка российских войск в районе спецоперации соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом Киев продолжает вести артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций, заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведмства, на Краснолиманском направлении ВСУ произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях артиллерия применялась 51 раз. По жилым кварталам Донецка украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по Макеевке в ДНР нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

«Несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24-х часов сегодняшнего дня», – заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки ВС РФ отразили несколько атак ВСУ – так, на Краснолиманском направлении отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, на Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах Красногоровки и Георгиевки в Донецкой народной республике.

Напомним, 5 января Президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня с полудня 6 января до полуночи 7-го числа — на время празднования Рождества. Вчера в 12.00 российская армия прекратила огонь на линии боевого соприкосновения с Украиной по приказу Минобороны РФ.