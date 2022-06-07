Минобороны РФ: Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска

ВС России завершают операцию по освобождению города Святогорск на территории ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск в ДНР и окружающей его территории», — сказал генерал-майор.

Он отметил, что для предотвращения отступления ВСУ украинские националисты, действующие в качестве заградительных отрядов, сегодня взорвали мост через реку Северский Донец. По словам Конашенкова, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили оружие и «рассеялись вдоль побережья». Около 80 украинских военнослужащих пересекли реку вплавь, российская сторона целенаправленный огонь по ним не открывала.

«Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни», — сказал Конашенков.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.