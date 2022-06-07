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Официальная хроника
7 июня 2022  11:04

Минобороны РФ: Российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска

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ВС России завершают операцию по освобождению города Святогорск на территории ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск в ДНР и окружающей его территории», — сказал генерал-майор.

Он отметил, что для предотвращения отступления ВСУ украинские националисты, действующие в качестве заградительных отрядов, сегодня взорвали мост через реку Северский Донец. По словам Конашенкова, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили оружие и «рассеялись вдоль побережья». Около 80 украинских военнослужащих пересекли реку вплавь, российская сторона целенаправленный огонь по ним не открывала. 

«Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни», — сказал Конашенков.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.

#спецоперация на Украине
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