Подразделения российской армии продолжают наступательные действия на донецком направлении. Одновременно с этим российские военные отражают контратаки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, за сутки на данном направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.

В частности, ВС РФ сорвали атаку украинских военных на краснолиманском направлении, в результате погибли до 40 украинских военнослужащих и наемников, сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. На купянском направлении, по его словам, в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ. На южнодонецком направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе Павловки.

В Харьковской области ВС РФ подавили батарею артиллерийских систем М777 производства США, в ДНР уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, в ЛНР уничтожены два минометных взвода ВСУ, сообщил Конашенков.