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Минобороны РФ: Российские военные освободили Клещеевку в ДНР
Подразделения Южной группировки ВС РФ освободили село Клещеевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«В результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», – указано в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Потери украинской стороны в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ составили больше 365 бойцов ВСУ. В совокупности потери ВСУ составили порядка 1330 человек, отметили в оборонном ведомстве.
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