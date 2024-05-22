Минобороны РФ: Российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Подразделения Южной группировки ВС РФ освободили село Клещеевка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», – указано в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ составили больше 365 бойцов ВСУ. В совокупности потери ВСУ составили порядка 1330 человек, отметили в оборонном ведомстве.