Минобороны РФ: Российская авиация уничтожила базу наемников в районе Николаева

Российская боевая авиация в минувшие сутки уничтожила базу подготовки иностранных наемников на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Высокоточным оружием российские военные нанесли удар по четырем пунктам управления, в том числе батальонам территориальной обороны, войскам и технике ВСУ в 32 районах. Поражена ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Около населенного пункта Питомник в Харьковской области российские военные при помощи артиллерии уничтожили до ста боевиков батальона «Кракен» и около десяти единиц техники.

Российские средства ПВО за сутки сбили два Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, а также Ми-8 в Николаевской области. Всего с начала спецоперации 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарата и другая боевая техника.

О начале спецоперации на Донбассе Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.