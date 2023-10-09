Прикрываясь оказанием помощи в развитии систем здравоохранения, а также противодействием угрозам биотерроризма и распространения биологического оружия в сферу военных интересов США попали государства в разных регионах мира, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомством были представлены документы, которые подтверждают участие Госдепа в так называемой «Программе повышения биобезопасности», которая была инициирована еще бывшим президентом США Обамой.

Приоритетными направлениями реализации программы определены государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, а также Украина.

Отмечается, что для «прикрытия» действий Госдепа используются некоммерческие и неправительственные организации. Так, только в течение одного года на их финансирование были потрачены суммы, позволяющие обеспечить участие не менее восьмидесяти подрядчиков.

В Минобороны отметили, что ряд изданий обратили внимание на ключевую роль, которая отводится Украине в военно-биологической программе Пентагона. Так, в публикации греческого издания «Банкинг-Ньюс» отмечено, что Украина занимает центральное положение и представляет собой территорию особого географического интереса в биопрограмме Госдепартамента США.

По данным ведомства, после опубликования РФ данных о незаконных биологических экспериментах в Калифорнийской лаборатории, администрация США инициировала расследования и сразу три комитета Конгресса изучили деятельности компании «Престиж Биотех», которая арендовала помещения, где проводились запрещенные федеральным законодательством исследования.

Местная администрация попыталась возложить ответственность за организацию деятельности биолаборатории на Китай, однако никаких убедительных доказательств этому представлено не было.