Минобороны России: Ракетами «Калибр» уничтожен арсенал ВСУ в Черниговской области

Украинский арсенал оружия в районе Чернигова был уничтожен российскими высокоточными ракетами «Калибр», сообщил РИА Новости официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности „Калибр“ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сказал военачальник.

Он также рассказал о ликвидации 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восьми огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ и двух складов боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.