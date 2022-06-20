news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
20 июня 2022  13:52

Минобороны РФ: Ракетой «Оникс» российские военные силы нанесли удар по аэродрому Арциз

news_top_970_100

В Одесской области российские Вооруженные силы ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз, уничтожив станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar TB2 и два БПЛА этого комплекса на земле выведены из строя.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. 

 

 

 

 

 

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100