Минобороны РФ: Ракетой «Оникс» российские военные силы нанесли удар по аэродрому Арциз

В Одесской области российские Вооруженные силы ракетой «Оникс» нанесли удар по аэродрому Арциз, уничтожив станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Высокоточной ракетой "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесен удар по аэродрому Арциз Одесской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar TB2 и два БПЛА этого комплекса на земле выведены из строя.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.