Минобороны РФ: Ракетами «Оникс» уничтожен военный аэродром в районе Одессы

С помощью ракет «Оникс» на Украине уничтожены ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, которые поставляли США и европейские страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами „Оникс“ в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», — доложил генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в течение ночи самолеты ВКС РФ поразили шесть украинских военных объектов, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов у Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Согласно информации Минобороны России, с начала спецоперации, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, уничтожены 146 самолетов, более 2,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 112 вертолетов, 696 беспилотников и пр.