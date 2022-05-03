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Политика
3 мая 2022  12:36

Минобороны РФ: Ракетами «Оникс» уничтожен военный аэродром в районе Одессы

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С помощью ракет «Оникс» на Украине уничтожены ангары с беспилотниками Bayraktar TB2, ракетным вооружением и боеприпасами, которые поставляли США и европейские страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами „Оникс“ в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения», — доложил генерал-майор Игорь Конашенков. 

Он также сообщил, что в течение ночи самолеты ВКС РФ поразили шесть украинских военных объектов, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов у Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники. 

Согласно информации Минобороны России, с начала спецоперации, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным, уничтожены 146 самолетов, более 2,7 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 112 вертолетов, 696 беспилотников и пр.

#спецоперация на Украине
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