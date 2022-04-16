Минобороны РФ: ПВО в районе Одессы сбили украинский самолет с западным оружием на борту

Российские ПВО сбили украинский военно-транспортный самолет, который вез крупную партию военной техники, произведенной в западных странах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — доложил генерал-майор.

По его словам, также были уничтожены два украинских беспилотника над населенными пунктами Лозовая и Веселая. Согласно данным Минобороны РФ, на сегодня безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.