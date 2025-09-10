Минобороны РФ прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

Российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши, сообщили в Минобороны России.

Там указали, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.

«Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши», – говорится в заявлении оборонного ведомства.