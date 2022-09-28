Минобороны РФ: При наступлении на Красный Лиман ВСУ потеряли более 70 военных

Министерство обороны России заявило, что при попытке наступать на город Красный Лиман (иначе Лиман) Вооруженные силы Украины потеряли более 70 человек, четыре танка, шесть боевых машин и три бронеавтомобиля.

В ведомстве также сообщили об ударе Воздушно-космических сил РФ по производственным цехам бронетанкового завода. По сведениям Минобороны, там находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, по информации российского военного ведомства, в районе населенного пункта Гусаровка Харьковской области был сбит самолет Су-24. Также утверждается, что за сутки уничтожены пять беспилотников и перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У».

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. При этом уже вскоре после начала спецоперации Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь лишь на сведения из официальных российских источников.