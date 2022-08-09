Минобороны РФ предупредило об угрозе катастрофы из-за обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Постоянные обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к глобальной техногенной катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков рассказал, что 7 августа украинская артиллерия снова обстреляла электростанцию, из-за чего повредилась высоковольтная линия, на самой АЭС произошел скачок энергии.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции, — доложил Конашенков. — Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшим пожарным расчетам задымление удалось ликвидировать».

Он охарактеризовал атаку ВСУ как акт ядерного терроризма, направленный на создание гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 7 августа также сообщал, что после атаки ВСУ два энергоблока электростанции работают не на полную мощность, и призвал делегации МАГАТЭ и ООН приехать на АЭС для фиксации фактов и направления обстрелов.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. Главными задачами Президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».