Минобороны РФ предложило изменить систему денежных выплат военным

Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным, ограничив их узким кругом банков. Сейчас довольствие военным выплачивают в 77 банках, пишет РБК со ссылкой на законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне». Как пояснило ведомство, законопроект позволит избежать утечек личных данных военных.

Проведение выплат военным предлагается поручить только полевым учреждениям Центробанка, а также кредитным организациям, перечень которых определит Правительство РФ. Эти кредитные организации должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«Такое количество банков (77 кредитных организаций), в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

На рассмотрение в Правительство законопроект внес министр обороны Сергей Шойгу, документ согласован с ЦБ, Минфином, на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства, пишет издание.