Минобороны РФ предложило изменить категории годности для бойцов с некоторыми болезнями

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Минобороны России предложило изменить категории годности для части болезней для призывников, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту. Об этом написали в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями». Предлагается также исключить пункт, по которому военных с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

Минобороны предложило изменить категории для военных с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Большинство изменений будут относиться только к контрактникам.