Минобороны РФ показало видео уничтожения РЛС комплекса ПВО IRIS-T

Российские военные ударом дрона-камикадзе «Ланцет-3» уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Украине Германией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом», — заявили в военном ведомстве.

Стоит отметить, что само видео нанесения удара по радару комплекса ПВО появилось в пророссийских Telegram-каналах еще накануне вечером.

Зенитные ракетные комплексы IRIS-T способны вести огонь на расстояние до 40 километров. Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс, РЛС которого была поражена, был задействован для прикрытия наступательных действий украинской армии.