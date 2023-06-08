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Минобороны РФ показало видео уничтожения РЛС комплекса ПВО IRIS-T
Российские военные ударом дрона-камикадзе «Ланцет-3» уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного Украине Германией. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.
«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом», — заявили в военном ведомстве.
Стоит отметить, что само видео нанесения удара по радару комплекса ПВО появилось в пророссийских Telegram-каналах еще накануне вечером.
Зенитные ракетные комплексы IRIS-T способны вести огонь на расстояние до 40 километров. Таким образом, можно сделать вывод, что комплекс, РЛС которого была поражена, был задействован для прикрытия наступательных действий украинской армии.
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