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Минобороны РФ показало видео удара по складам вооружений ВСУ в Херсонской области
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ у Киселевки. Видеозапись появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что крылатой ракетой нанесен высокоточный удар по складу вооружения и боеприпасов вооруженных ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.
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