news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 26 сентября 2023 19:07

Минобороны РФ показало видео удара по складам вооружений ВСУ в Херсонской области

Скопировать ссылку

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ у Киселевки. Видеозапись появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что крылатой ракетой нанесен высокоточный удар по складу вооружения и боеприпасов вооруженных ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.

В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2