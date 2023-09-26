Минобороны РФ показало видео удара по складам вооружений ВСУ в Херсонской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ у Киселевки. Видеозапись появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что крылатой ракетой нанесен высокоточный удар по складу вооружения и боеприпасов вооруженных ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.

В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра.

