Минобороны РФ показало видео боя российского БТР с американским M113 на Украине
Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск. Атаку бронегруппы противника отразили подразделения Южного военного округа.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевую технибронетранспортерку бросили солдаты ВСУ при бегстве. На кадрах видно, как российские военные осматривают уцелевший бронетранспортер.