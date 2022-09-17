Минобороны РФ показало видео боя российского БТР с американским M113 на Украине

Минобороны России опубликовало в своем телеграм-канале видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск. Атаку бронегруппы противника отразили подразделения Южного военного округа.

«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевую технибронетранспортерку бросили солдаты ВСУ при бегстве. На кадрах видно, как российские военные осматривают уцелевший бронетранспортер.