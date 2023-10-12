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Минобороны РФ показало, как российские бойцы уничтожили натовскую гаубицу ВСУ
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Натовская гаубица FH-70 уничтожена российскими артиллеристами. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
Отмечается, что орудие и боекомплект, находившиеся на замаскированной огневой позиции в лесополосе, были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).
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