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Политика
11 августа 2022  12:10

Минобороны РФ показало кадры захвата опорного пункта украинских националистов

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Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видеофрагменты с захватом российскими десантниками опорного пункта, где находились украинские националисты.

В ведомстве сообщили, что во время разведки военным удалось установить точное местоположение противника. После стремительной атаки при поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса российские военные выполнили задачу.

Отмечается, что радикалов удалось вытеснить с занимаемых ими позиций и при этом уничтожить более двух единиц бронированной техники и свыше 10 националистов.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада стали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь киевским властям.

 

#спецоперация на Украине #минобороны рф
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