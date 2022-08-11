Минобороны РФ показало кадры захвата опорного пункта украинских националистов
Министерство обороны России в своем Telegram-канале опубликовало видеофрагменты с захватом российскими десантниками опорного пункта, где находились украинские националисты.
В ведомстве сообщили, что во время разведки военным удалось установить точное местоположение противника. После стремительной атаки при поддержке огнем из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса российские военные выполнили задачу.
Отмечается, что радикалов удалось вытеснить с занимаемых ими позиций и при этом уничтожить более двух единиц бронированной техники и свыше 10 националистов.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада стали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную помощь киевским властям.