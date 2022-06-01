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Ру Тат
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Официальная хроника
1 июня 2022  10:07

Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной техники ВСУ системами «Ураган»

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Российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск, рассказали в Минобороны. Видео ведомство опубликовало в своем Telegram.

На видеофрагменте также показан запуск беспилотника «Орлана», развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе.Отмечается, что в результате нанесенного удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

#минобороны рф #спецоперация на Украине
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