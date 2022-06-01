Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной техники ВСУ системами «Ураган»

Российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили замаскированную технику украинских войск, рассказали в Минобороны. Видео ведомство опубликовало в своем Telegram.

На видеофрагменте также показан запуск беспилотника «Орлана», развертывание и подготовка «Ураганов» к стрельбе.Отмечается, что в результате нанесенного удара были уничтожены бронетехника, живая сила и средства огневого поражения подразделений ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.