Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 колонны военной техники ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показана боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52. Видео размещено на сайте ведомства.

«В ходе выполнения задач специальной военной операции ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипажи отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики уничтожили колонну техники и зенитные установки ВСУ.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.