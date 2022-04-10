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Политика
10 апреля 2022  11:03

Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 колонны военной техники ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показана боевая работа экипажей ударных вертолетов Ка-52. Видео размещено на сайте ведомства. 

«В ходе выполнения задач специальной военной операции ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили вооружение и военную технику ВСУ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипажи отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики уничтожили колонну техники и зенитные установки ВСУ.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

#спецоперация на Украине
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