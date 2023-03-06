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Политика 6 марта 2023 12:26

Минобороны РФ показало кадры поражения высокоточным снарядом ангара с бронетехникой ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры применения военными в зоне спецоперации высокоточных боеприпасов нового поколения. Видео размещено в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сказано в публикации.

Отмечается, что снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара, в результате была уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ.

#спецоперация на Украине
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