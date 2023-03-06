Минобороны РФ показало кадры поражения высокоточным снарядом ангара с бронетехникой ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры применения военными в зоне спецоперации высокоточных боеприпасов нового поколения. Видео размещено в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Боеприпас был применён по установленному разведкой ангару, в котором ВСУ укрывали боевую бронированную технику, проводили ее обслуживание и ремонт», — сказано в публикации.

Отмечается, что снаряд пробил перекрытие и взорвался внутри ангара, в результате была уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ.