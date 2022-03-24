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Политика
24 марта 2022  09:59

Минобороны РФ показало кадры, как бомбардировщики Су-34 уничтожают военную технику ВСУ

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Видео уничтожения украинской военной техники истребителями-бомбардировщиками Су-34 опубликовало Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Минутный ролик демонстрирует, как самолеты взлетают с аэродрома, выполняют боевую задачу, нанося удар по грузовиками украинских войск, а затем возвращаются на базу.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Как заявляет Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Группировки ДНР и ЛНРП развивают наступление при поддержке российской армии.

 

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