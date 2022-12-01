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Политика
1 декабря 2022  20:25

Минобороны РФ подтвердило возвращение 50 российских военных из украинского плена

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Сегодня 50 российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – рассказали в оборонном ведомстве.

Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В Москву их доставят самолетами военно-транспортной авиации – здесь им предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. 

На прошлой неделе, 24 ноября, были освобождены 50 человек, 26 ноября — еще девять. 

Ранее днем временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с Киевом военнопленными по формуле 50 на 50.

#спецоперация на Украине
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