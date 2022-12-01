Минобороны РФ подтвердило возвращение 50 российских военных из украинского плена

Сегодня 50 российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – рассказали в оборонном ведомстве.

Всем бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В Москву их доставят самолетами военно-транспортной авиации – здесь им предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны.

На прошлой неделе, 24 ноября, были освобождены 50 человек, 26 ноября — еще девять.

Ранее днем временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене с Киевом военнопленными по формуле 50 на 50.